به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر شامگاه دوشنبه طرح گازرسانی به هشت روستای شهرستان سنندج با حضور مدیر عامل شرکت گاز کردستان، فرماندار، جمعی از مدیران ادارات و اهالی منطقه به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در این مراسم اشاره به تسریع روند گازرسانی و افزایش ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان کردستان، گفت: این ۸ روستا در بخش‌ کلاترزان و شامل روستاهای خوشآب، هویه، کلاتی، بزان، طاله وران، زنوری، فطره زمین و سه پیران از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

احمد فعله گری گفت: عملیات اجرایی این پروژه ها با اجرای ۴۷ هزار متر شبکه گذاری لوله های فولادی و پلی اتیلن در سایزهای مختلف و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار به اتمام رسید.

وی در مورد افزایش خانوارهای تحت پوشش در این ۸ روستا اظهار داشت: با افتتاح این پروژه ها تعداد ۶۸۲ خانوار با جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۱۹۴ نفر در این ۸ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و تعداد ۵۶۵ عدد علمک برای نصب در این روستاها پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان به هزینه اجرای این پروژه اشاره کرده و گفت: اجرای پروژه گازرسانی به این ۸ روستا با احتساب هزینه های پشتیبانی و تسهیل اراضی به ۴۵ میلیارد ریال می رسد.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۸۶ روستای شهرستان سنندج قابلیت گازرسانی دارد، گفت: تعداد روستاهای گازدار قبل از دهه مبارک فجر ۱۱۵ روستا بود که با احتساب این ۸ روستا افتتاح شده هم اکنون و در مجموع ۱۲۳روستای شهرستان سنندج گازدار هستند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های شرکت گاز کردستان در راستای افزایش پوشش ظریب نفوذ گاز در روستاهای سنندج، بیان کرد: در دهه فجر سال جاری تعداد ۹ پروژه روستایی در شهرستان سنندج کلنگ زنی می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان افزود: هم اکنون عملیات گازرسانی به ۱۳ روستای در شهرستان سنندج در دست اجرا می باشد و تعداد ۲۴ روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و مطالعه و برنامه ریزی بوده و گازرسانی به ۱۹ روستای دیگر نیز از برنامه های آتی شرکت گاز استان کردستان می باشد.

فعله گری در پایان به ضریب نفوذ گازطبیعی در جمعیت روستایی شهرستان سنندج اشاره کرده و افزود: ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری این شهرستان ۱۰۰ درصد بوده و ضریب پوشش گازطبیعی در جمعیت روستایی شهرستان سنندج ۷۷ درصد است که از ضریب نفوذ گاز طبیعی در سطح کشور بالاترست.

در ادامه این مراسم سیف الله ساعدی بخشدار کلاترزان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در مورد سختی پروژه های گازرسانی، گفت: وضعیت توپوگرافی و شرایط جغرافیایی خاص منطقه کلاترزان به حدی برای اجرای پروژه ها سخت و توان فرساست که تمامی دستگاه های اجرای استان را برای برنامه ریزی پروژه های عمرانی با مشکل مواجه می سازد ولی شرکت گاز استان کردستان کمر همت را بست و با گازرسانی به این منطقه یک غیر ممکن را ممکن ساخت .

وی افزود: اجرای پروژه های گازرسانی دارای استانداردهای خاص و ویژه است که باعث می شود عملیات گازرسانی از حساسیت منحصر به فردی برخوردار بوده و اتمام این نوع پروژه ها با سختی بیشتری مواجه است.

بخشدار کلاتزان گفت: به نمایندگی از مردم این بخش از تلاش و زحمت مدیریت و کارکنان تلاشگر شرکت گاز استان کردستان کمال تشکر و قدردانی می کنم و انتظار دارم که روند خدمت رسانی به مردم در این بخش و سایر مناطق شهری و روستایی کردستان ادامه داشته باشد.