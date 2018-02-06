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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۸

باحضور فرماندار دیواندره؛

۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان دیواندره افتتاح شد

۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان دیواندره افتتاح شد

سنندج- ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار ۱۲ میلیاردو ۶۰۰ میلیون ریال باحضور فرماندار دیواندره و مسئولان شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری دیواندره، به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ پروژه مسکن خانوارهای ۲ معلول و ۳ معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان با اعطای ۱۲۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و ۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بنیاد مسکن، به طور همزمان در روستای نساره علیا افتتاح شد.

به طور همزمان ۴ طرح مخابراتی شهرستان دیواندره شامل دکل BTS ۴۲ متری ۳G و ۴G شهرک اندیشه، سوئیچ Acces همراه با ADSL روستای قره غیبی، سوئیچ Acces همراه با ADSL روستای ینگی کند وتعویض سوئیچ روستاهای کیله کبود و علی آباد به Acces با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

باحضور فرماندار دیواندره و مسئولین شهرستان، خانه بهداشت روستای زاغه سفلی با ۱۴۵ متر زیربنا و اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.

جمعیت ۹۵۰ نفری روستاهای زاغه سفلی و علیا از خدمات این خانه بهداشت بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 4220706

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