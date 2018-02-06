تداوم صدرنشینی سرخ پوشان و توقف تیم پیروزان و شاهین در قم

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاهی استان قم با برگزاری مسابقات هفته هشتم این سطح از فوتبال باشگاهی قم آغاز شد که در پایان مسابقات این هفته تیم سرخپوشان همچنان در صدر جدول رده بندی باقی ماند.



در بازی‌های برگزار شده در ورزشگاه شهید حیدریان قم، تیم سرخ پوشان روز دوشنبه موفق شد در دیدار برابر تیم فوتبال آریا که پیش از این در رده سوم جدول قرار داشت با قاطعیت ۴ بر صفر پیروز میدان شده و حساب امتیازات خود را در جدول به عدد ۲۱ برساند.



تیم آکادمی زبان نوین نیز این هفته توانست در دیدار برابر تیم انتهای جدولی کیان نوین به سختی و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شود و با همین پیروزی و به لطف تساوی در ۲ بازی، با جهشی قابل توجه خود را به رده سوم جدول برساند.



تیم رده دومی پیروزان این هفته از کسب پیروزی محروم شد و در مسابقه برابر تیم ماقبل آخر جدول یعنی امید سهیل در حالی که همگان انتظار پیروزی پیروزان را داشتند به نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۲ بر ۲ دست نیافت اما با ۱۷ امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و فاصله‌اش با تیم سرخ پوشان افزایش پیدا کرد.



دیدار تیم‌های فوتبال آینده سازان و شاهین جعفر آباد در پایان ۹۰ دقیقه برنده نداشت و دو تیم با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند تا بدین ترتیب هر دو تیم در نیمه پایین جدول رده بندی باقی بمانند اما وضعیت جدول به گونه‌ای است که صعود مستقیم تیم سرخ پوشان به لیگ برتر فوتبال قم محتمل به نظر می‌رسد.



تیم نایب قهرمان این مسابقات نیز در ۲ بازی رفت و برگشت با تیم هفتم جدول لیگ برتر مسابقه می‌دهد تا یک تیم در فصل آینده لیگ برتر فوتبال استان قم حاضر شود. لیگ دسته فوتبال قم با حضور ۸ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.