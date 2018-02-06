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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

واکنش آموزش و پرورش به تنبیه یک دانش آموز در مشهد؛

حراست آموزش و پرورش پیگیر پرونده تنبیه دانش آموز مشهدی است

حراست آموزش و پرورش پیگیر پرونده تنبیه دانش آموز مشهدی است

مشهد- آموزش و پرورش خراسان رضوی از پیگیری موضوع تنبیه دانش آموزان مشهد توسط مسئولان حراست این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه دانش آموز پسری که در یکی از دبیرستان های غیر انتفاعی مشهد تحصیل می کند به دلایل نامعلومی  از سوی معلم زبان ضربه ای به پشت سرش وارد و منجر به بیهوشی موقت وی شده که پس از این اقدام پیگیری پزشکی انجام شده که خوشبختانه  حال عمومی این دانش آموز مساعد اعلام می شود.

در همین رابطه  ️رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد با ابراز تاسف از وقوع چنین حادثه ای در یکی از مدارس دوره دوم متوسطه ناحیه سه مشهد  گفت: این گونه اتفاقات در مدارس روالی مستمر نیست و به ندرت شاهد وقوع این اتفاقات هستیم.

منصوره شریف الحسینی تاکید کرد: به محض دریافت این گزارش حراست و ارزیابی و رسیدگی به شکایات ناحیه وارد عمل شده و به موضوع رسیدگی کامل خواهد شد و پاسخ تکمیلی این اداره نیز اطلاع رسانی می شود.

️وی اظهار کرد: دبیر مربوطه این حادثه یکی از«نیروهای آزاد»مدارس است که قطعا پس از بررسی های دقیق برخورد های قانونی لازم با وی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4220715

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