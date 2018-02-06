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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۷

فرماندار مشهد:

میزان وقوع جرائم در حاشیه مشهد کاهش یافته است

میزان وقوع جرائم در حاشیه مشهد کاهش یافته است

مشهد-فرماندار مشهد گفت: میزان وقوع جرایم در حاشیه مشهد طی ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نوروزیان دوشنبه شب در دیدار با ساکنان منطقه شهید رجایی مشهد که در مسجد جامع این محدوده برگزار شد اظهارکرد: همه می دانیم بخش عمده ای از بار انقلاب بر دوش مردمی است که در حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار زندگی می کنند وبا این وجود مشکلات آنها سال هاست که روی هم انباشته شده است.

وی افزود: یکی از درخواست های همیشگی مردم ساکن در این محلات تامین امنیت است که در راستا به صورت مداوم موضوعات مرتبط با این بخش در شورای تامین مشهد و استان بررسی می شود.

فرماندار مشهد گفت: خوشبختانه در ۹ ماهه امسال میزان جرایم در حاشیه شهر مشهد به نسبت مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته این به معنای این نیست که بگوییم هیچ مشکلی وجود ندارد و هر موضوعی منعکس شود  حتما پیگیری می شود.

نوروزیان تصریح کرد: برای حل مشکلات یکی از بهترین اقدامات می تواند تشکیل شوراهای محله باشد .این شوراها می تواند در توسعه معابر و باز شدن فضاها کمک کند.

فرماندار مشهد با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های ورزشی در مناطق حاشیه شهر خاطرنشان کرد: باید امکانات مناطق را در نظر گرفت تا شرایط به گونه ای فراهم شود که مردم بتوانند از این شرایط بهره برداری کنند.

کد مطلب 4220717

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