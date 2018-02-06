قاتلان مسلح آبادان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده درتشریح خبر گفت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در منطقه ذوالفقاری شهرستان آبادان، بلافاصله عوامل انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه قبل از حضور ماموران، عاملان نزاع از محل متواری شده بودند، تصریح کرد: در این درگیری بر اثر تیراندازی، سه نفر مجروح و یک نفر کشته می شود وماموران انتظامی در همان لحظات اولیه نسبت به شناسایی و دستگیری قاتل اولی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: در همان ساعت اولیه یکی از قاتلان به هویت (م - ث)دستگیر و قاتل دوم به هویت (خ - ث) کمتر از ۲۴ ساعت در مخفیگاهش دستگیر شد و یک قبضه اسلحه جنگی کلاش به همراه دو تیغه خشاب مربوطه که در نزاع و قتل به کار رفته بود از محل اختفا قاتل کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته اختلاف خانوادگی در آبادان، منجر به درگیری و نزاع با استفاده از اسلحه جنگی شد. نیروی انتظامی همزمان با ماموریت ذاتی خود در حال رایزنی با بزرگان طایفه بوده تا از ادامه درگیری جلوگیری شود.