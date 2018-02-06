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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

برای سومین بار ؛

زمان برگزاری فراخوان جذب هیأت علمی تغییر کرد

زمان برگزاری فراخوان جذب هیأت علمی تغییر کرد

تقویم برگزاری نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی مربوط به بهمن ۹۶، پس از ۳ بار تغییر، ۲۱ بهمن ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقویم برگزاری نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مربوط به بهمن ۹۶، برای سومین بار تغییر کرد.

در ابتدا، ثبت نام برای نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، ۱۴ تا ۲۳ بهمن ماه اعلام شده بود.

سپس، ثبت نام برای نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، ۱۷ بهمن تا ۲۶ بهمن اعلام شد.

در سومین تغییر تقویم برگزاری فراخوان مذکور آمده است، بنا به درخواست مرکز امور هیات علمی مبنی بر افزایش مدت زمان بررسی اعلام نیازهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با تاخیری چهار روزه و در بازه زمانی ۲۱ بهمن ۹۶ لغایت ۳۰ بهمن ۹۶ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4220721
زهرا سیفی

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