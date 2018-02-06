به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه چهار سد در استان در دست ساخت است، بیان کرد: هم اکنون عملیات اجرایی ۴ سد دالکی، دشت پلنگ، باغان و خائیز در استان در دست اجراست ضمن اینکه برای سد باهوش مجوز دولت برای کمیسیون ماده ۲۳ را هم دریافت کردیم.

مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر تصریح کرد: یک هزار و ۱۸۴ میلیون مترمکعب حجم سدهای بزرگ در دست ساخت در استان بوشهر داریم که حجم تنظیمی کل سدها ۹۲۱ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه دو سد رئیسعلی دلواری و سنا در دست بهره برداری است، اظهار داشت: در استان بوشهر در مجموع ۱۱ سد کوچک و بزرگ در دست اجرا و ۹ شبکه آبیاری زهکشی داریم.

رجایی با بیان اینکه خشکسالی و مصرف نادرست دو تهدید پیش روی ما در عرصه منابع آبی استان است، افزود: خشکسالی جزیی از ذات اقلیم ماست و مصرف هم نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست و باید اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط اجرای سد دالکی گفت: هدف اولیه از اجرای این طرح تامین حق آبه کشاورزی است که ۱۳ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی پایین دست سد دالکی را تامین کند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر یادآور شد: نخستین بازدید صحرایی سد دالکی در خرداد ۸۸ انجام شد و سال ۹۰ هم مطالعات ژئوپلتیک آن انجام گرفت.

رجایی اظهار داشت: کار کارشناسی قضایی محدوده کل دریاچه سد را هم انجام دادیم تا دخل و تصرف ها موجب خسارت نشود.

وی با بیان اینکه سد دالکی ۱۰۵ متر ارتفاع دارد، اضافه کرد: کل پروژه حدود ۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن ۵۵۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: با وجود محیا بودن همه شرایط اما بدلیل کمبود اعتبار عملیات اجرایی سد دالکی به تعویق افتاده و با کندی پیش می‌رود.

مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر در مورد سد دشت پلنگ هم گفت: این سد ۶.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در ۶۰ کیلومتری شرق خورموج قرار داشته و ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رجایی ادامه داد: سد باغان ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با حجم مخزن ۳۲ میلیون متر مکعب ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد.