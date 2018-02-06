حمله توپخانه ای ارتش سوریه علیه نظامیان ترکیه در جنوب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع محلی سوری امروز(سه شنبه) اعلام کردند که به دنبال حمله توپخانه ای نیروهای ارتش سوریه به محل استقرار نیروهای ارتش ترکیه در منطقه «تله العیس» واقع در جنوب استان حلب دست کم ۲ نیروی ترک مجروح شدند.

بنابراین گزارش مجروحان برای مداوا به خاک ترکیه منتقل شدند و نیروهای ارتش این کشور نیز با پرتاب موشک به سمت مناطق «الحاضر» و «تله عران» به این حمله واکنش نشان دادند.

این منابع تاکید کردند که ارتش ترکیه پیشتر تلاش کرده بود تا در این منطقه مستقر شود اما ارتش سوریه نیروهای این کشور را هدف قرار داده و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.

پیشتر نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از فرماندهان ائتلاف حامی دولت سوریه از استقرار سامانه های دفاع هوایی در حومه حلب و ادلب خبر داده بود.

ارتش ترکیه نیز اعلام کرد که به دنبال وقوع یک حمله علیه نیروهای این کشور که در حال ایجاد یک ایست بازرسی در ادلب بودند یک سرباز کشته و ۵ تن دیگر مجروح شدند.