نیمی از اماکن ورزشی اردبیل به بخش خصوصی واگذار نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست ظهر سه شبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کمک به هیئتها منوط به میزان درآمد از محل واگذاری سالنهای ورزشی شده و در خود شهرستان از ۳۵ مکان ورزشی فقط ۱۸ مورد واگذارشده است.
وی افزود: در سال جاری از محل واگذاری ۷۰۰ میلیون درآمد داشتیم که ۲۰ درصد آن صرف هزینه انشعابات شده و مابقی به هیئتهای ورزشی تزریق شده است.
رئیس ورزش و جوانان اردبیل با اذعان به اینکه این درآمد به واقع کافی نیست، ادامه داد: این در حالی است که هفت سالن ورزشی نیز به دلیل تعمیرات تعطیل است و اگر هر سالن ماهانه پنج میلیون درآمد داشته باشد، ماهانه ۳۵ میلیون درآمد را از دست میدهیم.
به گفته نخست، ورزش و جوانان به دنبال حمایت از هیئتهای ورزشی است اما محدودیتهای درآمدی مانع از تحقق این مهم شده و در شهرستانهای کوچکتر مانند کوثر، نمین و نیر مشکلات به مراتب بیشتر است.
وی افزود: با وجود تمامی مشکلات مالی تلاش شده از برنامههای شاخص ورزشی هیئتها حمایت شود و برنامههای ورزشی شاخص به بهانه نبود اعتبار لغو نشوند.
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