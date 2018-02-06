نیمی از اماکن ورزشی اردبیل به بخش خصوصی واگذار نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست ظهر سه شبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کمک به هیئت‌ها منوط به میزان درآمد از محل واگذاری سالن‌های ورزشی شده و در خود شهرستان از ۳۵ مکان ورزشی فقط ۱۸ مورد واگذارشده است.

وی افزود: در سال جاری از محل واگذاری ۷۰۰ میلیون درآمد داشتیم که ۲۰ درصد آن صرف هزینه انشعابات شده و مابقی به هیئت‌های ورزشی تزریق شده است.

رئیس ورزش و جوانان اردبیل با اذعان به اینکه این درآمد به واقع کافی نیست، ادامه داد: این در حالی است که هفت سالن ورزشی نیز به دلیل تعمیرات تعطیل است و اگر هر سالن ماهانه پنج میلیون درآمد داشته باشد، ماهانه ۳۵ میلیون درآمد را از دست می‌دهیم.

به گفته نخست، ورزش و جوانان به دنبال حمایت از هیئت‌های ورزشی است اما محدودیت‌های درآمدی مانع از تحقق این مهم شده و در شهرستان‌های کوچک‌تر مانند کوثر، نمین و نیر مشکلات به مراتب بیشتر است.

وی افزود: با وجود تمامی مشکلات مالی تلاش شده از برنامه‌های شاخص ورزشی هیئت‌ها حمایت شود و برنامه‌های ورزشی شاخص به بهانه نبود اعتبار لغو نشوند.