لزوم ورود شهرداری بندرعباس به ورزش مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای شهر بندرعباس، آبتین امیری گفت: وضع ورزش مدارس، در بندرعباس از نظر زیر ساخت ورزشی مناسب نیست. مدارس شهر بندرعباس از امکانات ورزشی مناسب برخوردار نیستند. متأسفانه سازمان آموزش و پرورش نیز بدلیل بحران مالی قادر به ارائه خدمات مناسبی به مدارس نیست مجموعه این مشکلات نسل آینده را چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی با مشکل مواجه خواهد ساخت.

عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: در شورای شهر بندرعباس رسیدگی به ورزش مدارس جزو اولویت های فرهنگی و ورزشی قرار دارد و بدنبال سازوکاری هستیم که بتوانیم به ورزش مدارس کمک کنیم.

آبتین امیری افزود: میزان شارژ در مدارس شهر بندرعباس پایین است و ضعف عملکردی آموزش و پرورش نباید به عذر و بهانه ای برای عدم مسئولیت پذیری شهرداری تبدیل شود، بلکه این شرایط ناسامانی مسئولیت شهرداری را بیشتر می کند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: یکی از مشکلات شهرداری در ارائه خدمات شهری به شهروندان، فرهنگ سازی است.

بهترین محل برای فرهنگ سازی و شهروند سازی مدارس هستند و شهرداری با همکاری مدارس می تواند در ترویج فرهنگ شهروندی در میان نسل آینده موفق باشد.