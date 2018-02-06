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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۷

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

۵ روستای منطقه الموت گازدار شدند

۵ روستای منطقه الموت گازدار شدند

قزوین- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۵ روستای منطقه الموت با صرف هزینه ای بالغ بر ۲۴ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال به شبکه سراسری گاز متصل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: روستاهای رجایی دشت، سیمیار دشت، حسن آباد، محمد آباد، صفرین در منطقه الموت غربی در این ایام مبارک به شبکه سراسری گاز متصل می شوند که با گازرسانی به این ۵ روستا ۵۶۷ خانوار روستایی به جمع مشترکین شرکت گاز می پیوندند. وی مقدار شبکه توزیع در این پروژه را ۱۸ کیلومتر اعلام کرد.

بوشهری یادآور شد: خط انتقال گاز به منطقه الموت در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شد و دو شهر رازمیان و معلم کلایه همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان گازدار شدند که گامی بزرگ در خدمت رسانی به مردم در یکی از مناطق کوهستانی و صعب العبور کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تعداد روستاهای گازدار شده منطقه الموت را ۱۵ روستا اعلام کرد و افزود درحال حاضر نیز پروژه های اجرایی گازرسانی به ۵۷ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که در صورت تخصیص بودجه و اعتبار لازم در سال ۱۳۹۷ این پروژه ها نهایی می شوند.

بوشهری تصریح کرد: امیدواریم بهره مندی خانوارهای روستایی الموت از نعمت گاز نقش مثبت و ویژه ای در رفاه و آسایش مردم منطقه داشته باشد و شاهد شکوفایی اقتصاد و گردشگری الموت در آینده نزدیک باشیم.

کد مطلب 4220734

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