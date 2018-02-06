۵ روستای منطقه الموت گازدار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: روستاهای رجایی دشت، سیمیار دشت، حسن آباد، محمد آباد، صفرین در منطقه الموت غربی در این ایام مبارک به شبکه سراسری گاز متصل می شوند که با گازرسانی به این ۵ روستا ۵۶۷ خانوار روستایی به جمع مشترکین شرکت گاز می پیوندند. وی مقدار شبکه توزیع در این پروژه را ۱۸ کیلومتر اعلام کرد.

بوشهری یادآور شد: خط انتقال گاز به منطقه الموت در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شد و دو شهر رازمیان و معلم کلایه همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان گازدار شدند که گامی بزرگ در خدمت رسانی به مردم در یکی از مناطق کوهستانی و صعب العبور کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تعداد روستاهای گازدار شده منطقه الموت را ۱۵ روستا اعلام کرد و افزود درحال حاضر نیز پروژه های اجرایی گازرسانی به ۵۷ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که در صورت تخصیص بودجه و اعتبار لازم در سال ۱۳۹۷ این پروژه ها نهایی می شوند.

بوشهری تصریح کرد: امیدواریم بهره مندی خانوارهای روستایی الموت از نعمت گاز نقش مثبت و ویژه ای در رفاه و آسایش مردم منطقه داشته باشد و شاهد شکوفایی اقتصاد و گردشگری الموت در آینده نزدیک باشیم.