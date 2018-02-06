عاملان شهادت ۳ تن از پرسنل فرماندهی انتظامی خاش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ساختمان پلیس مواد مخدر سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: عاملان شهادت ۳ تن از پرسنل فرماندهی انتظامی خاش که در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیده بودند با تلاش ماموران نیروی انتظامی استان دستگیر شدند.

وی با اشاره به انهدام یک شبکه مسلح قاچاق موادمخدر افزود: طی این عملیات تعدادی خودرو و مقادیری مواد مخدر نیز از این قاچاقچیان مسلح کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰۱ باند قاچاق مواد مخدر در استان متلاشی شده است، ادامه داد: در همین راستا و طی این مدت ۱۰۷ تن انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۵ فقره قتل در سطح استان سیستان و بلوچستان کشف‌شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.

سردارقنبری با اشاره به اینکه طی این مدت حدود دو هزار خرده‌فروش موادمخدر در سطح استان دستگیر شدند، تصریح کرد: همچنین در این مدت حدود ۴۰ مکان خرده‌فروشی نیز در استان شناسایی و پلمب شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: خوشبختانه امروز این استان دارای امنیت و آرامش خوبی است به گونه ای که از ابتدای سال تاکنون غیر از یک مورد سرقت مسلحانه در شهر زاهدان، سرقت مسلحانه دیگری در استان اتفاق نیفتاده است.