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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۹

به مناسبت دهه فجر:

طرح های عمرانی شهرستان آوج افتتاح شد

طرح های عمرانی شهرستان آوج افتتاح شد

قزوین- همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور استاندار قزوین چند طرح عمرانی در شهرستان آوج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در سفر یک روزه به شهرستان آوج طرح های عمرانی این منطقه را افتتاح کرد.

استاندار ابتدا در مزار شهدای این شهر حضور یافت و با گلگون کفنان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرد سپس با حضور در منزل یک شهید با این خانواده دیدار و گفتگو کرد.

با حضور زاهدی استاندار قزوین از طرح ساماندهی ۹ روستای بخش آبگرم شامل  بهسازی راه ها، جدول گذاری و سنگفرش معابر با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال بهره برداری شد.

همچنین استاندار قزوین پروژه روکش آسفالت بلوار امام خمینی(ره) شهر آبگرم را افتتاح کرد. برای اجرای این طرح ۱۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بهره برداری از تجهیزات خریداری شده شهرداری آبگرم از جمله ماشین آلات حمل زباله و خودروهای آتش نشانی با ۱۳ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال اعتبار با حضور زاهدی استاندار قزوین آغاز شد.

استاندار قزوین در ادامه سفر خود به آوج چند طرح را نیز در بخش مرکزی این شهرستان افتتاح کرد.

زاهدی امروز قرار است در شورای ادارای شهرستان آوج نیز شرکت کرده و با مردم این منطقه نیز دیدار و گفتگو کند.

در این مراسم علی اکبر سلیمانی فرماندار و حجت الاسلام سید ضیاء الدین هاشمی امام جمعه آوج نیز حضور داشتند.

کد مطلب 4220738

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