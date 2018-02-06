قاتل مادر جوان ریگانی به قتل اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین سلطانی زرندی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از کسب گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یک منزل مسکونی در شهر ریگان بلافاصله مقام قضائی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر می شوند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه زن جوان در راه اعزام به بیمارستان بر اثر شدت خونریزی فوت می کند، اعلام کرد: بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دستور کار سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت و پس از بررسی میدانی صحنه جرم، چهار نفر از مظنونین اصلی حادثه دستگیر و تحقیقات تکمیلی در این رابطه آغاز شد.

سلطانی بیان کرد: پس از بازجویی های صورت گرفته صبح امروز یکی از مظنونان اصلی حادثه که فردی معتاد و متولد ۵۷ و برادر شوهر مقتول است به قتل اعتراف کرد.

رئیس دادگستری شهرستان ریگان اعلام کرد: قاتل پس از تهیه یک قبضه کلت کمری به ضرب دو گلوله اقدام به قتل عروس خانواده کرده است.

وی علت و انگیزه این حادثه دلخراش را اختلافات خانوادگی اعلام کرد و گفت: یکی از عوامل مهم در بروز چنین قتل هایی در دسترس بودن سلاح های غیر مجاز است.

سلطانی افزود: متاسفانه افراد تحت تاثیر احساسات وعواطف غیر منطقی دست به اقدامات غیرقابل جبرانی می زنند به نحوی که در این حادثه دو طفل از نعمت مادر محروم شدند و صدمات روحی غیرقابل جبرانی به آنها وارد شده است که آینده آنها را مطمنا تحت تاثیر خواهد گذاشت.

وی فقر اقتصادی را ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و اخلاقی برشمرد و گفت: ضرورت دارد افراد در دعاوی و اختلافات خانوادگی به مراجع قانونی مراجعه کنند و در صورت نیاز به مشاوره به مراکز مشاوره خانواده و یا نهادهای فرهنگی ومذهبی مراجعه و از انجام اقدامات خودسرانه پرهیز کنند.

دقایقی پیش با حضور رییس دادگستری شهرستان ریگان بازسازی صحنه قتل صورت پذیرفت.