تبعیض درصدور مجوزورود رسانه ها به ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی رسانه ها چندین بار امکان و اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را داشتند و قرار بود به نوبت در فاصله های زمانی مشخص سه رسانه به محل حادثه رفته و این حادثه را گزارش کنند و سپس این رسانه ها با رسانه های دیگر جابجا شوند، تاکنون عکاس و خبرنگار مهر اجازه ورود به نزدیکی محل ساختمان را پیدا نکرده اند در حالی که برخی رسانه ها چندین بار با مجوز روابط عمومی شهرداری به نزدیکی محل حادثه رفته اند.

همچنین به دلیل عدم پاسخگویی لحظه ای مسئولان، فضای شایعه سازی داغ شده است از جمله اینکه در داخل ساختمان منابع گاز و بنزین و جود دارد یا برق منطقه قطع شده است یا ساختمان یه زودی می ریزد. در حالی که مسئولی حاضر به شفاف سازی شایعات نیست.

ساکنان کوچه‌ی ملائی، دانشجویان و کارمندان این ساختمان نیز در حاشیه خیابان تجمع کرده و کسی حاضر به ترک محل نیست.