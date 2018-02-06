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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

تبعیض درصدور مجوزورود رسانه ها به ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

تبعیض درصدور مجوزورود رسانه ها به ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

در حالی که برخی رسانه ها چندین بار امکان و اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را داشتند، این اجازه از سوی روابط عمومی شهرداری به خبرنگار و عکاس خبرگزاری مهر داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی رسانه ها چندین بار امکان و اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را داشتند و قرار بود به نوبت در فاصله های زمانی مشخص سه رسانه به محل حادثه رفته و این حادثه را گزارش کنند و سپس این رسانه ها با رسانه های دیگر جابجا شوند، تاکنون عکاس و خبرنگار مهر اجازه ورود به نزدیکی محل ساختمان را پیدا نکرده اند در حالی که برخی رسانه ها چندین بار با مجوز روابط عمومی شهرداری به نزدیکی محل حادثه رفته اند.

همچنین به دلیل عدم پاسخگویی لحظه ای مسئولان، فضای شایعه سازی داغ شده است از جمله اینکه در داخل ساختمان منابع گاز و بنزین و جود دارد یا برق منطقه قطع شده است یا ساختمان یه زودی می ریزد. در حالی که مسئولی حاضر به شفاف سازی شایعات نیست.

ساکنان کوچه‌ی ملائی، دانشجویان و کارمندان این ساختمان نیز در حاشیه خیابان تجمع کرده و کسی حاضر به ترک محل نیست.

کد مطلب 4220745
نورا حسینی

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