طرح یکپارچگی اراضی کشاورزی روستای حصار ولیعصر آوج عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح یکپارچه سازی و آبیاری تحت فشار روز سه شنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مسئولین استانی و شهرستانی در ۷۰۰ هکتار از اراضی روستا های حصار ولیعصر و قرمز تپه از توابع بخش آبگرم با ۴۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مجموع اراضی کشاورزی روستای حصار ولیعصر ۱۰۰۰ هکتار است که عملیات تسطیح فاز ۱ و یکپارچگی در سطح ۴۲۰ هکتار با ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و تسطیح فاز ۲ در سطح ۲۶۵ هکتار با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.

همچنین در این راستا؛ اجرای عملیات آبیاری کم فشار در سطح ۳۵۵ هکتار ازاراضی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال اعتبار در این اراضی کشاورزی اجرا شده است.

برای اجرای این طرح ۴۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در باره اجرای طرح های یکپارچه سازی در اراضی کشاورزی اظهارداشت: طرح یکپارچگی اراضی کشاورزی روستای حصار ولیعصر در راستای اقتصاد مقاومتی و طرح مدیریت جهادی و همچنین ایجاد الگوی مناسب در پیاده شدن طرح های کشاورزی در روستا عملیاتی شده است.

وی افزود: انجام مطالعات نظام های بهره برداری اراضی کشاورزی در قالب تشکل کشاورزی و تشکیل جلسات توجیهی و ترویجی، نقشه برداری، طراحی، قطعه بندی و اجرای یکپارچه سازی اراضی، اجرای مرحله اول قطعه ۲۶۵ هکتاری با تامین اعتبار پانزده میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در قالب عملیات آب و خاک تعاونی تولید روستایی شامل: انجام تسطیح تعداد ۵۰ قطعه ۵ هکتاری به همراه احداث جاده های دسترسی، زهکشی اراضی و احداث کانال هدایت سیلاب و تحویل به بهره برداران، منظم شدن قطعات زراعی و شیب مناسب آبیاری و تجمیع قطعات در یک الی دو نقطه و ایجاد انگیزه و رغبت بین کشاورزان و صاحبان سایر اراضی کشاورزی برای مشارکت در اجرای یکپارچه سازی اراضی برای کشاورزان دارای زمین های خرد از مهمترین اقدامات اجرا شده در این اراضی کشاورزی است.

خمسه تصریح کرد: همچنین تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای انجام عملیات اجرایی ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در سال ۱۳۹۵ از محل سفر ریاست جمهوری، طراحی توسط مشاور بر اساس مساحت اراضی، تعداد مالکین و مساحت اقتصادی قطعات زراعی، بررسی کارشناسی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و موافقت بهره برداران و مالکین اراضی، اجرای ۴۲۰ هکتار از اراضی جهت تسطیح، قطعه بندی و احداث جاده های دسترسی بطول ۳۸ کیلومتر و اجرای ۳۵۵ هکتار شبکه کم فشار در اراضی تسطیح شده اولیه وبخشی از اراضی هیئتی با ۱۲ میلیارد ریال اعتبارات سفر ریاست جمهوری «بند دال تبصره ۴» از دیگر اقدامات انجام شده در عملیاتی شدن این طرح است.