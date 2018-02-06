۶۰ هزار و ۲۴۸ مددجو از زکات ۱۶ میلیاردتومانی اصفهان بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان، حمیدرضا شیران با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده است، اظهار داشت: از این رقم میزان دو میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان زکات واجب، ۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان زکات مستحبی، ۶ میلیارد تومان زکات فطریه و یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان نیز کفارات جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه مبالغ جمع آوری شده به عنوان زکات در همان منطقه مصرف می‌شوند، افزود: ۵۲۷ سری جهیزیه از این محل در شهرها و روستاهای پرداخت کننده زکات به ارزش ۷۹۶ میلیون تومان و به طور میانگین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هر نو عروس مددجو اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان با اشاره به هزینه کرد ۷۶ درصد از مبالغ جمع آوری شده در امور محرومان و نیازمندان، گفت: خدماتی که به برکت زکات به نیازمندان ارائه می‌شود، علاوه بر تهیه جهیزیه نوعروسان مددجو، پرداخت هزینه‌های درمانی، تحصیلی، آزادی زندانیان، احداث، مرمت و بازسازی مسکن و کمک هزینه‌های مربوط به معیشت نیازمندان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۶۰ هزار و ۲۴۸ نفر از مددجویان از زکات جمع‌آوری شده بیان کرد: به طور میانگین سهم ماهیانه هر نفر حدود ۲۲ هزار تومان است که با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و میزان درخواست‌های ارائه شده بسیار ناچیز بوده و افزایش آن، همراهی بیش از پیش خیران و نیکوکاران را می‌طلبد.