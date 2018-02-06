ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی برای نیازمندان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضیا رضایی امروز در دیدار با معاون استانداری ایلام اظهار داشت: در شش سال گذشته بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی برای مددجویان جویای کار این نهاد در شهرستانهای مختلف این استان ایجادشده است.
وی با اشاره به اینکه هدف نهایی از ایجاد شغل برای نیازمندان رسیدن به توانمندی است، افزود: از این ۲۱ هزارنفری که برای آنها شغل ایجادشده است در این مدت حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر توانستهاند به توانمندی و خوداتکایی برسند و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.
وی افزود: برای ایجاد شغل در بین خانوارهای مددجو هیچگونه محدودیتی ازنظر نفرات وجود نداشته و چنانچه چند نفر از اعضای یک خانواده جویای کار باشند میتوانند از چند وام این نهاد متناسب با نیاز شغلیشان استفاده کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: در سال گذشته نیز این نهاد بیش از هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان جویای کار ایجاد کرده است که حدود ۷۰ درصد این فرصتهای شغلی در حوزه مشاغل روستایی بوده است.
رضایی نظارت دقیق بر طرحهای اشتغالزایی را از مهمترین ویژگیهای طرحهای این نهاد عنوان کرد و گفت: این نظارتها باعث پایداری طرح، مشاوره شغلی به مجریان و کمک به توسعه اشتغالزایی در بین مددجویان شده است.
وی افزود: اشتغالزایی برای مددجویان این نهاد فرایند دقیقی داشته که شامل شناسایی افراد توانمند برای کار، ارائه مشاوره شغلی به متقاضیان، آموزش مهارتهای شغلی، پرداخت تسهیلات و درنهایت نظارت بر انجام این طرحها است.
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