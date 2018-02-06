دانش آموزان «کمدی اشتباهات» را تجربه می کنند/ قصه برادران دوقلو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، تصور کنید وارد مکانی جدید می شوید تا افرادی را پیدا کنید که شما را می شناسند. این اتفاق برای آنتی فلوس رخ داد وقتی که برای یافتن خانواده خود به شهر افه سوس برگشت و به بیشتر از آن چیزی که فکر می کند، دست پیدا کرد؛ غریبه هایی که گویی آنتی فلوس را سال ها می شناختند به او سلام می کردند، مردم به او جواهرات گرانقیمت هدیه می دادند و مواجه با زنی که گویی همسرش بود.

در نهایت آنتی فلوس متوجه شد که برادری دوقلو دارد و این دوقلوها یکدیگر را پیدا کردند. همه مردم از این اتفاق گیج شده بودند و ... .

اجراگران جوان از سراسر کشور انگلستان به بازیگران حرفه ای کمپانی رویال شکسپیر پیوستند تا «کمدی اشتباهات» ویلیام شکسپیر را برای خانواده و دانش آموزان مدارس مختلف انگلستان اجرا کنند.

این اثر نمایشی در مدت زمان ۹۰ دقیقه و برای گروه سنی ۷ تا ۱۳ سال اجرا خواهد شد.

نمایش «کمدی اشتباهات» ابتدا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ (آبان ۹۷) در «SWAN THEATRE» شهر لندن روی صحنه خواهد رفت و سپس در قالب یک تور، در مدارس نقاط مختلف کشور انگلستان اجرا خواهد شد.