به روز شدن مطالبات مراکز طرف قرار داد/عدم تخصیص اعتبارازیارانه ها

سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تعهداتی که برعهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است، افزود: با تدبیر دولت و نمایندگان مجلس در سال ۹۷ اعتبار خوبی برای اجرای تعهدات سازمان و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تحت‌پوشش در نظر گرفته شده است بطوریکه دو روز قبل نمایندگان با پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی موافقت کردند.

وی در مورد پرداخت اعتبارات از محل هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اعتبارات برخی تعهدات از محل هدفمندی یارانه ها تامین می شود که متاسفانه هیچ رقمی در جدول بودجه دیده نشده است و همین اساس برای اجرای آنها باید نحوه تداوم اجرا و هم و محل منبع برای آن در نظر گرفته شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در مجموع تعهداتی که از قبل داشتیم اجرایی خواهد شد.

نوربخش با اشاره به اینکه با اعتبار تخصیص یافته در سال آینده می‌توانیم در جهت ارتقاء سطح خدمات اقدام کنیم، افزود: در سال جاری ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری در ماه و ۲۶۰ میلیارد تومانی از بیمه بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش پداخت می‌شود که در صورت تخصیص به موقع اعتبارات این خدمات دهی بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به خدمات دهی در بخش درمان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پرداخت به مراکز درمانی و داروخانه های طرف قرارداد با کمی تاخیر پرداخت می شود که در صورت پرداخت به موقع اعتبارات ضمن اینکه مستمری و بیمه بیکاری و سایر تعهدات اجرایی خواهد شد میتوانیم مطالبات مراکز طرف قرارداد را نیز به روز پرداخت کنیم.

وی اظهار داشت: بااعتبار تخصیص یافته در سال آینده می‌توانیم در جهت ارتقاء سطح خدمات دهی به بیمه شدگان اقدام کنیم.