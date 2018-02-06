انعقادتفاهم نامه۵ جانبه ساخت مدرسه در روستاهای زلزله زده کرمانشاه

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به استان کرمانشاه طی فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن خبر داد.

وی افزود: طی این سفر تفاهم نامه همکاری ۵ جانبه بین اتاق ایران، جامعه نیکوکاری ابرار، سازمان نوسازی مدارس کرمانشاه، اتاق بارگانی کرمانشاه و جامعه خیرین مدرسه ساز ایران منعقد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی این تفاهم نامه همکاری تعدادی مدرسه در روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه ساخته می شود و کل اعتبار مورد نیاز آن نیز از سوی اتاق های بارگانی سراسر ایران تامین خواهد شد.