  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

انعقادتفاهم نامه۵ جانبه ساخت مدرسه در روستاهای زلزله زده کرمانشاه

انعقادتفاهم نامه۵ جانبه ساخت مدرسه در روستاهای زلزله زده کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، از انعقاد تفاهم نامه همکاری ۵ جانبه بین اتاق ایران و چند نهاد دیگر برای ساخت تعدادی مدرسه در روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به استان کرمانشاه طی فردا چهارشنبه ۱۸ بهمن خبر داد.

وی افزود: طی این سفر تفاهم نامه همکاری ۵ جانبه بین اتاق ایران، جامعه نیکوکاری ابرار، سازمان نوسازی مدارس کرمانشاه، اتاق بارگانی کرمانشاه و جامعه خیرین مدرسه ساز ایران منعقد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی این تفاهم نامه همکاری تعدادی مدرسه در روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه ساخته می شود و کل اعتبار مورد نیاز آن نیز از سوی اتاق های بارگانی سراسر ایران تامین خواهد شد.

کد مطلب 4220781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها