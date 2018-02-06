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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده:

تفاوتی بین گفتار و شعار های امام راحل وجود نداشت

تفاوتی بین گفتار و شعار های امام راحل وجود نداشت

ری- معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده در آئین تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) گفت: تفاوتی بین گفتار و شعار های امام راحل وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار، صبح سه شنبه با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان های والای معمار کبیر انقلاب تجدید میثاق کرد و طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رفتار، اخلاق و سیره امام(ره) کامل بود به طوری که نسل ما چنین انسان وارسته ای را به خود ندیده است.

 ابتکار افزود: امام راحل پایبند به اعتقادات بود و تفاوت زیادی بین گفتار و شعار ایشان نبود.

معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه امام خمینی(ره) دارای روحیه تحول خواهی و نواندیشی بودند، گفت: نگاه ایشان بسیار متفاوت و نوگرا بود و هرگز واپس گرایی در رفتار و منش امام مشاهده نمی شد وهمواره در تمامی امور پیشرو بودند.

کد مطلب 4220783

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