بی قانونی تمام نهادهای جامعه را فلج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی استان اظهار کرد: اینکه خانواده ها از هم می پاشند چون قانونش به هم ریخته و مسائل جامعه و مدیریت ها همه اینگونه است.

وی با بیان اینکه هرجا قانون رعایت نشود آمار ضایعات افزایش می یابد، گفت: بنابراین جامعه هم قانون دارد و اگر رها شود انسان وحشی تر از هر حیوانی می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اگر قانون در میان جامعه ای کمرنگ شود بسیار خطرناک است و آن جامعه با شکست مواجه می شود و این به نفع هیچ کسی نیست و قانون برای همه لازم و ضروری است.

آیت الله عبادی تاکید کرد: هرچه رشته های علم تکثر پیدا کند و دقیق شود باز آنقدر این قانونمندی جهان عمیق است که انسان کم می آورد تا بفهمد چه خبر است.

وی گفت: در حال حاضر قانون جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد و این در حالی است که ما بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اما اگر به این قانون عمل نشود بی فایده است و چه کسانی که قانون را رعایت نمی کنند و چه آنان که باید ناظر بر قانون باشند و به آن عمل نمی کنند و با هم ساخت می کنند در حال سوءاستفاده هستند.

آیت الله عبادی گفت: دین و مذهب و انقلاب ما همه بر این قانون استوار است و هر جا خلاف کنیم به خود آسیب می زنیم.