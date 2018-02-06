مجموعه شعر «مرگ کت وشلوارش راپوشید» رونمایی شد

محمدکاظم رحمانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، افزود: مجموعه شعر«مرگ کت وشلوارش راپوشید» اثر مهدی حسن نژاد که توسط انتشارات آنیما به زیورطبع آراسته شده است باحضورشاعران واصحاب فرهنگ درنگارخانه استاد تجویدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا رونمایی شد.

وی افزود: دراین مراسم دکترمحمدحسین بهرامیان شاعر و استاد دانشگاه درمورد این اثرادبی و ویژگی های آن مطالبی ارائه کرد و درادامه تعدادی ازشاعران انجمن ادبی نیستان اشعارخود راقرائت کردند.

مهدی حسن نژاد متولد تیرماه ۱۳۶۱ تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خودرا درشهرستان فسا گذراند؛ وی فعالیت ادبی خود را از سال ۱۳۷۹ با نگارش متون ادبی شروع کرد، از سال ۱۳۸۱ وارد انجمن ادبی اندیشه شد و ازبرنامه ها و کارگاه های ادبی این انجمن بهره مند شد.

حسن نژاد ابتدا قالب نگارش نیمایی و سپید و سپس با مشورت اساتید به کوتاه سرایی رو آورد؛ از سال ۱۳۸۲ وارد دانشگاه آزاد در رشته کتابداری شد و پس از گذراندن دوره کارشناسی بعنوان کارمند دردانشگاه دولتی فسا مشغول به کار شد.

وی در دوران شغلی خود، ازحوزه ادبیات دورنشد، بلکه با حضور در جشنواره های ادبی توانست حائز رتبه شود که می توان به کسب مقام دومی جشنواره منطقه ای دانشگاه پاک به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن نژادپس ازسالها تلاش درحوزه ادبیات، اولین اثرادبی خودرابانام «مرگ کت و شلوارش را پوشید» به چاپ رساند.