مردم حافظان اصلی انقلاب هستند/حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز با توجه به هجمه های متعدد دشمنان و ضرورت حفظ وحدت، فریاد خروشان ملت علیه جبهه استکبار جهانی ضرورت بسیار مهمی دارد.

فرماندار کرمانشاه افزود: انقلاب اسلامی خون بهای جوانان قهرمان این مرز و بوم در دفاع از کیان اسلامی است. لذا در راستای پاسداری از آرمانهای امام راحل و شهدا بر همه ما واجب است که با شور و شوق بیشتری در یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

رنجبر خاطر نشان کرد: در طول تاریخ انقلاب بارها مشاهده کردیم که هر جا مردم در میادین مختلف حضور چشمگیری داشتند توطئه های دشمنان خنثی شده است.

وی بیان داشت: این روزها که دشمنان اسلام شیطنت های مختلفی را دارند، حضور پررنگ مردم در این راهپیمایی می تواند مشت محکمی بر دهان یاوه گویان باشد.

فرماندار کرمانشاه به تبلیغات سوء دشمنان اسلام اشاره کرد و افزود: حضور پررنگ مردم نشان خواهد داد که بر خلاف تبلیغات جبهه دشمنان، مردم حافظان اصلی انقلاب هستند.

وی مسیر راهپیمایی را از چهار راه بسیج تا چهار راه مدرس مشخص کرد و گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز خواهد شد.

رنجبر از تمهیدات لازم امنیتی و ترافیکی در طول مسیر خبر داد و افزود: کلیه دستگاهها باید با هماهنگی جلوه های نمایشی زیبایی در طول مسیر راهپیمایی خلق کنند.

وی افزود: امسال مردم استان کرمانشاه اعم از شیعه، سنی و اهل حق در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه ای جاویدان خلق می کنند تا بار دیگر دشمنان مایوس شوند.

فرماندار کرمانشاه ابراز داشت: یوم الله ۲۲ بهمن نماد قدرت ملی ماست. لذا شعارها در این روز باید شعارهای دشمن شکن و وحدت بخش باشد.

وی انقلاب اسلامی را متعلق به هیچ جناحی ندانست و بیان داشت: انقلاب متعلق به همه کسانی است که عشق به رهبری، امام و شهدا دارند و با این عشق وارد راهپیمایی خواهند شد.

رنجبر اذعان داشت: باید پشت سر مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی حرکت کنیم و به طور متحد شعار نفرت علیه استکبار جهانی را سر دهیم.