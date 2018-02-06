انفجار در واحد مسکونی شاهد شهر

مجید عربلو، در گفتگو با خبرنگارمهر، از انفجار واحد مسکونی در شهرک شباهنگ شاهدشهر خبر داد و در تشریح این حادثه اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهاهدشهر اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان در محل حاضر شدند.

عربلو افزود: به علت نشت گاز و تجمیع آن در واحد مسکونی که منجر به انفجار گردیده بود دیوارهای واحد مسکونی تخریب و به تعدادی از واحدهای همجوار آسیب جزئی وارد شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه واحد مسکونی هنگام انفجار خالی از سکنه بوده و همین امر موجب شده که این حادثه مصدومی در پی نداشته باشد.

رییس آتش نشانی شهردار شاهدشهر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، گفت: هنگام خروج از منزل از بسته بودن لوازم گازی اطمینان حاصل کنند.