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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

رییس آتش نشانی شهرداری شاهدشهر خبر داد؛

انفجار در واحد مسکونی شاهد شهر

انفجار در واحد مسکونی شاهد شهر

شهریار- رییس آتش نشانی شهرداری شاهدشهر از انفجار یک واحد مسکونی در شهرک شباهنگ شاهدشهر خبر داد.

مجید عربلو، در گفتگو با خبرنگارمهر، از انفجار واحد مسکونی در شهرک شباهنگ شاهدشهر خبر داد و در تشریح این حادثه اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت ۰۲:۰۰ بامداد، سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهاهدشهر اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان در محل حاضر شدند.

عربلو افزود: به علت نشت گاز و تجمیع آن در واحد مسکونی که منجر به انفجار گردیده بود دیوارهای واحد مسکونی تخریب و به تعدادی از واحدهای همجوار آسیب جزئی وارد شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه واحد مسکونی هنگام انفجار خالی از سکنه بوده و همین امر موجب شده که این حادثه مصدومی در پی نداشته باشد.

رییس آتش نشانی شهردار شاهدشهر با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، گفت: هنگام خروج از منزل از بسته بودن لوازم گازی اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 4220792

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