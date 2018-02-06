به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شاه زیدی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح مجتمع فیاض بخش در محل اداره بهزیستی گلپایگان که با حضور مسئولین شهرستان گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بهزیستی در تلاش جهت توانمندی ارزشمند افراد دارای معلولیت های جسمی است و باید در این راستا نهایت استفاده از فضای خیراندیشی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال صدها پروژه از سوی بهزیستی استان با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی به بهره‎برداری می رسد، بیان کرد: هدف از ایجاد مراکز توانبخشی کمک به جامعه هدف است تا در مجموع بهزیستی بتواند به افراد دارای معلولیت های جسمی و ذهنی در راستای تأمین نیازمندهای خود کمک کند.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه اعتبارات بهزیستی برای کمک به مددجویان تحت حمایت ناچیز است و قطعأ کمک خیران را می‌طلبد، افزود: خیران و توانمندان در راستای کمک به جامعه نیازمند معلولان، بهزیستی را همپای دیگر ارگان های هدف مورد حمایت قرار دهند.

در ادامه حسن مرادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان با بیان اینکه یک هزار و ۲۵۰ مددجو در بخش توانبخشی و ۴۰۰ مددجو در بخش اجتماعی از خدمات بهزیستی گلپایگان بهره‌مند هستند، اظهار داشت: بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال برای مرمت و بازسازی مجتمع توانبخشی فیاض بخش هزینه شده است که امیدواریم خیراندیشان با توجه به ساختار بهزیستی که ارائه خدمت به قشر نیازمند خدمات مددکاری است ما را در جهت رفاه آنها یاری کنند.

یک هزار و ۴۵۴ هکتار اراضی کشاورزی گلپایگان تحت آبیاری کم فشار قرار گرفت

در ادامه مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان همچنین در راستای افتتاح و بهره برداری از پروژه های کشاورزی شهرستان اظهار داشت: اجرای طرح آبیاری نوین در سطح یک هزار و ۴۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی انجام شده که از سوی دولت در این راستا بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

وی افزود: ۶۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای ضامن آباد و رباط ابوالقاسم شهرستان گلپایگان به سیستم آبیاری کم فشار مجهز شده که برای اجرای این طرح چهار میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال هزینه شده و از این میزان بالغ بر سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعتبارات دولتی و مابقی بالغ بر ۷۴۰ میلیون ریال آورده شخصی کشاورزان بوده است.

حیدرعلی گل محمدی با اشاره به اینکه برای اجرای آبیاری تحت فشار در سال جاری دولت اعتبارات خوبی را تخصیص داده است، بیان داشت: در این راستا یک هزار و ۴۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان طرح آبیاری کم فشار اجرا شده که از سوی دولت ۹۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شد.

وی با تأکید بر اینکه ۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در دست مطالعه و بررسی قرار دارد، افزود: در سال جاری ۱۷ هکتار طرح آبیاری قطره‌ای و ۱۵ هکتار طرح آبیاری تحت فشار در روستای فاویان و همچنین ۱۳ هزار هکتار طرح آبیاری کم فشار در شهر گلشهر اجرا شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان تصریح کرد: برای اجرای طرح انتقال آب به روستای ماکوله سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که از این میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی اعتبارات دولتی و ۹۰۰ میلیون ریال از آورده شخصی بوده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح آبرسانی به روستای ماکوله با همکاری امور منابع آب، منابع طبیعی، اداره برق و بخشداری گلپایگان صورت گرفته است، افزود: با اجرای این طرح ۴۰ هکتار از اراضی مورد نیاز آب کشاورزی در روستای ماکوله با تجهیز به آبیاری تحت فشار احیا شده است.

گل محمدی در پایان با تأکید بر مدیریت مصرف آب اذعان کرد: علیرغم کمبود اعتبارات دولتی در تأمین پروژه های مختلف لیکن اعتبارات مناسبی برای تجهیز آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده است.