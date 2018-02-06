انقلاب اسلامی معجزه قرن و الگویی برای ستمدیدگان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین عدالتی شربیانی روز سه شنبه در نشست روشنگری بسیجیان حوزه امام خمینی(ره) طارم با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب ما نشان داد قدرت خدا در اوج همه قدرتهاست و ایمان به پروردگار، این قدرت را برای یک ملت ایجاد می‌کند.



وی بیان کرد: این انقلاب در زمانی شکل گرفت که سران استکبار جهانی و دست نشاندگان آنها در داخل و خارج، به هیچ کس مجال هیچ گونه حرکت مردمی اصیل و آزادی خواهانه را نمی‌دادند.



عدالتی شربیانی گفت: انقلاب اسلامی ایران به عنوان معجزه قرن و موثرترین حرکت سیاسی درجهان تمام معادلات بین المللی را تغییر داد و قدرت فرهنگ و ایمان را بر قدرت‌های نظامی غالب کرد و اقتدار انقلاب اسلامی ایران با رهبری داهیانه حضرت امام (ره) هیمنه پوشالی ابرقدرت‌ها را شکست داد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین تأکید کرد: شجاعت و دشمن شناسی امام راحل از ایشان رهبری مقتدر و شجاع ساخت و مردم به واسطه همین اقتدار، با امام همراه شده و در راه پیروزی انقلاب جان خود را فدا کردند.



این مسئول بیان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این انقلاب تداوم و استمرار آن است و امروز به برکت خون شهدا و حضور حماسی مردم ولایت مدار ایران اسلامی، ارزش‌های الهی و اقتدار این نظام در منطقه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده و آن را از بدترین شرایط ذلت به بهترین شرایط عزت رسانده است.



وی با اشاره به محدود نبودن انقلاب اسلامی ایران به هیچ حد و مرزی تصریح کرد: این انقلاب بر پایه شریعت ناب محمدی (ص) شکل گرفت و بر اساس فطرت مورد پذیرش همه آزادیخواهان عالم است و به همین دلیل به تمام نقاط جهان صادر شده و دیگران از آن الگو برداری می‌کنند.



عدالتی گفت: ایجاد تفرقه بین نظام و ملت از توطئه های دشمنان است و حضور مردم نیز در ایام دهه مبارک فجر و ۲۲ بهمن، مایه یاس و ناامیدی دشمنان خواهد شد.



وی افزود: وحدت و همدلی از ضروریات اجتناب ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است و مسئولان باید ضمن کمک به انسجام ملی برای ایجاد اشتغال که یکی از دغدغه های اصلی دولت است همت کنند.