برپایی جشنواره هنرهای تجسمی ۴۰ سال انقلاب/آثار به دست مردم میرسد

مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری درباره نمایشگاه منتخب آثار هنرمندان تجسمی حوزه هنری در رشته‌های نقاشی، گرافیک و مجسمه در گالری عالی که از ۱۴ بهمن ماه آغاز به کار کرده است به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه از فاخرترین آثاری است که در حوزه های نقاشی، پوستر، نگارگری، مجسمه سازی و خوشنویسی با موضوع انقلاب اسلامی خلق شده است. همچنین در ادامه برنامه ای که در ۶ ماه اخیر راه اندازی کرده ایم که هر هفته یکی از آثار برجسته هنری با موضوع انقلاب و دفاع مقدس را ارایه می کنیم این بار به مناسبت ایام دهه فجر نقاشی چهره امام خمینی (ره) اثر مرتضی افشاری را ارایه کردیم.

نمایش آثار کمتر دیده شده تجسمی از هنرمندان صاحب نام

وی در مورد آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه ویژه دهه فجر توضیح داد: آثار این نمایشگاه متشکل از ۳۵ پوستر، ۵۰ نقاشی و ۲۰ کار حجمی است که می توان گفت بعضی از این آثار مدت ها در آرشیو بوده و کمتر دیده شده اند و ما شرایطی را فراهم کردیم تا این آثار دیده شوند. همزمان با برپایی این نمایشگاه، مجموعه آثاری چون پوسترها که امکان ارایه همزمان داشتند در مراکز استانی ارایه شده اند.

به گفته شجاعی طباطبایی، چهره های صاحب نام عرصه تجسمی در این نمایشگاه حضور دارند و آثاری از کاظم چلیپا، مصطفی گودرزی، غلامعلی طاهری، نصیر قشقایی، احمد آقاقلی زاده، علی اصغر یوزباشی و ...به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: آثار فاخری چون طراحی چهره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که توسط غلامعلی طاهری طراحی شده است در سه اندازه برای علاقمندان چاپ و ارایه کردیم.

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی چهلمین سال انقلاب اردیبهشت ۹۷ منتشر می شود

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در بخش دیگری از گفتگو با بیان اینکه این اقدامات مقدمه‌ای برای اتفاقی بزرگ در سال است، گفت: سال آینده به این دلیل که چهلمین سال انقلاب اسلامی به حساب می آید، ما نیز برنامه ای تحت همین عنوان برگزار می کنیم. بر این اساس منتظر آثار هنرمندانی هستیم که در این چهار دهه آثاری در حوزه های مختلف تجسمی خلق کردند و شرایط حضور و ارسال اثر را طی فراخوانی در اردیبهشت ماه ۹۷ منتشر می کنیم.

وی در تشریح این برنامه توضیح داد: سال آینده در دو مرحله یکی در هفته هنر انقلاب اسلامی و یکی در ایام دهه فجر برنامه را برگزار می کنیم که در هفته هنر انقلاب اسلامی کتابی از آثار فاخر هنرمندان رونمایی می کنیم و همچنین در تدارک اتفاقی بزرگ هستیم و قصد داریم جشنواره هنرهای تجسمی چهلمین سال انقلاب را برگزار کنیم. تمام برنامه ریزی های این جشنواره به شکلی صورت گرفته که در شاخه های مختلف تجسمی، آثاری دریافت می کنیم و به نمایش می گذاریم.

شجاعی طباطبایی افزود: این نمایشگاه محصول محور است یعنی محصولات این نمایشگاه در اختیار مردم قرار می گیرند.

تعامل با ۲۷ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد و بسیج و سپاه

وی در پایان با تاکید بر اینکه هدف مان این است که یک جشنواره مردمی کلید بخورد، گفت: تعاملی با ۲۷ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد و پایگاه های بسیج و سپاه داشته ایم که بر اساس آن، یک اتفاق بزرگ مردمی را شاهد باشیم. سال گذشته نیز در حوزه فضای شهری تعاملی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری داشتیم که آثارمان در این حوزه بسیار دیده شد. امیدواریم که سال آینده نیز جشنواره هنرهای تجسمی چهلمین سال انقلاب باشکوه برگزار شود.