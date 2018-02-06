کشف دو محموله غیرمجاز پرنده در سیستان و بلوچستان

نیره پورملایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گشت های مراقبتی و کنترلی خود و همچنین با استفاده از اخبار بدست آمده از همیاران و دوستداران محیط زیست، موفق شد، دو محموله غیر مجاز پرنده را شناسایی کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این دو محموله غیر مجاز پرنده کشف شده از گونه مینا و شامل ۳۳ قطعه پرنده بود.

پورملائی تصریح کرد: همچنین به همراه هر یک از محموله های کشف شده یک نفر متخلف نیز دستگیر شد که به همراه سایر مستندات مکشوفه به مقام قضایی جهت پیگیری تحویل شدند.