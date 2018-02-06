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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف دو محموله غیرمجاز پرنده در سیستان و بلوچستان

کشف دو محموله غیرمجاز پرنده در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: محیط بانان استان دو محموله غیر مجاز پرنده را شناسایی و دونفر متخلف را نیز در این رابطه دستگیر کردند.

نیره پورملایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گشت های مراقبتی و کنترلی خود و همچنین با استفاده از اخبار بدست آمده از همیاران و دوستداران محیط زیست، موفق شد، دو محموله غیر مجاز پرنده را شناسایی کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این دو محموله غیر مجاز پرنده کشف شده از گونه مینا و شامل ۳۳ قطعه پرنده بود.

پورملائی تصریح کرد: همچنین به همراه هر یک از محموله های کشف شده یک نفر متخلف نیز دستگیر شد که به همراه سایر مستندات مکشوفه به مقام قضایی جهت پیگیری تحویل شدند.

کد مطلب 4220796

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