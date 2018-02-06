به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی صبح سه‌شنبه در آئین رونمایی از سامانه دادور استان سمنان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی به میزبانی استانداری بابیان اینکه اجرای طرح دادور مناسب‌ترین ایده در راستای تحقق دولت الکترونیک است، ابراز داشت: یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی درگیر شدن سرمایه‌گذاران در پیچ‌وخم اداری به شمار می‌رود که با اجرای این طرح این نگرانی‌ها برطرف می‌شود.

وی بابیان اینکه امروز نیاز مبرم به کارآمدی دستگاه‌های مختلف در پیشبرد اهداف دولت و نظام‌داریم، افزود: بعد از ۴۰ سال مردم منتظر دیدن نتایج کار مسئولان کشورند که با توسعه و اجرای این طرح علاوه بر شفاف‌سازی فعالیت‌ها می‌توانیم شاهد توسعه دولت الکترونیک نیز باشیم.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه با راه اندازی این سامانه به بیش از سه هزار فرآیند مربوط به سرمایه گذاری در سطح ملی و استانی پاسخ داده می شود، ابراز داشت: این طرح به صورت نمونه در استان اجرا شده که روند طولانی پاسخ به استعلام های مربوط به سرمایه گذاری را در راه اندازی این سامانه به طور چشمگیری کاهش می دهد.

چاووشی با بیام اینکه در سامانه دادور اصلاح فرآیندهای پاسخ دهی به استعلام ها شفاف سازی می شود، اضافه کرد: در مرحله نخست سامانه دادور لیست نمایندگان دستگاه های اجرایی صادر کننده به امور اقتصادی و دارایی معرفی خواهد شد.