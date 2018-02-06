نمایش«دنده معکوس، نور بالا» در کاشان به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش صحنه‌ای «دنده معکوس، نور بالا» به کارگردانی سید جواد دارینی در تماشاخانه ماه فرهنگسرای مهر کاشان به صحنه رفت.

بستر داستانی این نمایش زندگی خانواده‌ای در حال و هوای دهه ۵۰ و با محوریت مکانی یک گاراژ می‌گذرد ولی با بازگویی شرایط امروز جامعه روایت می‌شود.

در واقع این تئاتر به تقابل عشق و ثروت می‌پردازد به نوعی که شخصیت داستان باید میان تمنای قلبی و وسوسه پول یکی را انتخاب کند و در این مسیر با دشواری‌ها و تصمیم‌گیری‌های سخت روبرو می‌شود.

در این اثر، محمد دارینی، منیره سادات ساداتی و مریم حمیدی‌جو به ایفای نقش می‌پردازند و مصطفی حمیدی‌فر دراماتورژی، حامد مجیدی نوازندگی ویالون و اجرای آواز، محمد محسنی مدیریت صحنه و محمد آقاجانی مسئولیت اجرای نور این نمایش را برعهده دارند.

گفتنی است نمایش «دنده معکوس، نور بالا» که یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان بوده است تا ٢٠ بهمن‌ماه هر روز از ساعت ١٩ میزبان علاقه‌مندان است.