۱۴۰۰ پروانه فعالیت برای رانندگان خودروی باری دیزلی شیراز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بارشهری، حدیقه جوانی اظهار کرد: تاکنون تعداد ۵ هزار و ۹۸۴ دستگاه از ناوگان دیزلی در سامانه مربوطه ثبتنام و تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر پروانه فعالیت و اشتغال از سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز دریافت کرده اند.
وی بیان کرد: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تخصیص سوخت ناوگان گازوئیلسوز براساس پیمایش، سامانه ثبتنام، ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حمل بار درون شهری با هدف یکپارچهسازی و مدیریت نظام حمل و نقل بار درون شهری و به صورت متمرکز در کشور راهاندازی شده است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز تصریح کرد: با اجرای این طرح مقرر شده طبق ضوابط قانونی کلیه ناوگان گازوئیلسوز باری درون شهری در سطح کشور ساماندهی شوند تا سهیمه سوخت براساس پیمایش به آنها اختصاص یابد.
جوانی بیان کرد: صاحبان خودروهای باری باید هرچه زودتر برای ساماندهی اختصاص سوخت گازوئیلی خودروهای خود به سایت یاد شده مراجعه و ثبتنام کنند چرا که براساس مصوبه هیات وزیران در صورت عدم ثبت نام و اخذپروانه فعالیت ناوگان، به تدریج سهمیه آنان کاهش ونهایتاٌ قطع خواهد شد.
لازم به ذکر است براساس برنامه ریزی صورت گرفته ناوگانی که تا ۱۵ هرماه نسبت به اخذ پروانه فعالیت واشتغال از شهرداریها اقدام کنند شامل سهمیه سوخت استاندارد قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۵ دستورالعمل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری ، دارندگان ناوگان تنها باید از یکی از شهرداریهای کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت کنند و این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداری ها نیست.
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