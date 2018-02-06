استفاده ازبافت قدیمی شهر برای مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: تا این لحظه برای برپایی راهپیمایی عظیمی در ۲۲ بهمن امسال از طرف دستگاههای مختلف از جمله سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی، شهرداری و ...کارهای شایسته ای صورت گرفته است.

وی افزود: در روز ۱۳ دی ماه مردم در پاسخ به اغتشاشگران با حضور چشمگیری حمایت خود را از نظام و انقلاب به نمایش گذاشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، استفاده از بافت قدیمی شهر جهت مسیر راهپیمایی را حائز اهمیت دانست و افزود: تمام سعی خود را برای استفاده از این مسیرها بکار خواهیم گرفت، لذا فضا سازی و آماده سازی این مسیر در دستور کار است.

وی اظهار داشت: امسال از دوربین های مدار بسته استفاده می کنیم که مردم حضور خود را به طور مستقیم در همان مکان مشاهده کنند.

برپایی ۱۰ پایگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

سروری به برپایی ۱۰ پایگاه فرهنگی در طول مسیر خبر داد و تصریح کرد: هلال احمر در برپایی چادر جهت این پایگاهها اهتمام ویژه را داشته باشند تا اقلام فرهنگی و مورد نیاز را در آنها مستقر کنیم.

وی همچنین بیان داشت: امسال با توجه به تقارن ایام فاطمیه با راهپیمایی ۲۲ بهمن هیئت‌های عزاداری با حضور خود در این راهپیمایی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: در طول مسیر کارهای فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین باید به معرفی دستاوردهای انقلاب بپردازیم.

به گفته سروری حضور بانوان با سربند یا زهرا(س) می تواند نمود خاصی از رهروان ولایت داشته باشد.

وی افزود: تدابیری اندیشیده شود که امسال تاکسی رانی به صورت رایگان مردم را به محل راهپیمایی انتقال دهند.

سروری در پایان از همه دستگاهها و ادارات جهت بهتر برگزار شدن این مراسم و شرکت گسترده در راهپیمایی دعوت بعمل آورد.