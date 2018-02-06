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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد؛

شهادت «احمد جرار» پیروزی او در برابر ارتش رژیم صهیونیستی بود

شهادت «احمد جرار» پیروزی او در برابر ارتش رژیم صهیونیستی بود

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به شهادت احمد جرار جوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم اشغالگر قدس تأکید کرد که مردم فلسطین در مسیر حرکت این شهید قدم بر می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «داوود شهاب» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شهادت احمد جرار جوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی را پیروزی او در برابر ارتش رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

وی تأکید کرد که مردم فلسطین در مسیر پیروزی احمد، قدم بر خواهند داشت. وی افزود که هنوز پایان ماجرا فرا نرسیده است و پایان این ماجرا با اخراج دشمن اشغالگر و ریشه‌کن کردن رژیم آن رقم خواهد خورد.

احمد جرار جوان فلسطینی حدود یک ماه پیش در عملیاتی شهادت طلبانه در شهر نابلس واقع در کرانه باختری یک خاخام صهیونیست را به هلاکت رسانده بود. 

صهیونیستها طی قریب به یک هفته گذشته احمد جرار را تحت تعقیب قرار داده بودند و طی چند نوبت تلاش های آنها برای بازداشت وی با ناکامی مواجه شده بود.

کد مطلب 4220814

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