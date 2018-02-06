فیلم کارگردان شیرازی منتخب جشنواره «مریدا» مکزیک

به گزارش خبرنگار مهر، خاکسترنشین از تولیدات جدید انجمن سینمای جوانان شیراز در چهارمین دوره جشنواره فیلم مریدا- مکزیک در بخش فیلمهای کوتاه حضور خواهد داشت؛ جشنواره فیلم مریدا در تاریخ پنج شنبه ۸ فوریه ۲۰۱۸ آغاز به کار میکند.
خاکسترنشین پیش از این در پنجاهوششمین جشنواره منطقهای سینمای جوان تندیس بهترین فیلمنامه اقتباسی، در دومین جشنواره ملی فیلمنامهنویسی سایه دانشگاهسورهتهران دیپلمافتخار بهترین فیلمنامه و منتخب سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاهتهران بوده است.
این فیلمکوتاه به همت انجمن سینمایجواناناستان فارس در روستاهای نوداد، کوشکسار و کلاکلی سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس جلوی دوربین رفته و قصه فیلم در کارگاههای بزرگ تولید زغال چوب در این روستاها میگذرد.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از؛ فیلمنامه و کارگردانی: احسان شادمانی. بازیگران: داریوش ثمر، علیمحمد حسامفر. صداپیشه: لیلا دوکوهکی. فیلمبردار:حمید دالوند. صدابردار:علی علوی. طراح صحنه:رضا تشکر. دستیارکارگردان: محمدحسن محمودی. برنامهریز: لیلا دوکوهکی. تدوین: احسان شادمانی. آهنگساز: مصطفی فرمانی. صداگذار: ساسان کاوه. عکاسو طراح گرافیک: رضا تشکر. طراح کاراکترِ جغد و استوریبورد: فریبا معصومیپور. طراح انیمیشن، جلوههایبصری:ایمان مشفق. تصحیحرنگ: فرشاد پرواره. مدیرتولید: حمید صادقی. مدیر صحنهو دستیارتولید: یوسف موسوی. مجریطرح: شرکت فیلمسازی کاریزفیلم. تهیهکنندگان: لیلا دوکوهکی.حمید صادقی. محصول: انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر شیراز.
در خلاصه داستان این فیلم عنوان شده: «در یک روستای دور افتاده، مردی کارگر یک کارگاه تولید زغال است، هر روز بعد از ساعات سختِ کاریاش در اتاقِ عجیبِ خانه با یک جغد ملاقات میکند. مرد آرام آرام به وجود و حضور جغد در زندگیاش عادت میکند تا اینکه نویسندهای از راه میرسد و ادعا میکند که جغد متعلق به قصهی رمانِ اوست.»
به گزارش خبرنگار مهر، احسان شادمانی عضو پیوسته انجمن فیلم کوتاه ایران(ایسفا) و مدرس انجمن سینمای جوانان پیش از این تولید فیلمهای کوتاه و مستند لطفا غروب نکن، ننو، عدهای کنار هم، پانچ، دور و دورتر و دارالسلام و بالین را در کارنامه فیلمسازی خود ثبت کرده است که این آثار در بیش از ۳۰جشنواره ملی موفق به کسب تندیس و دیپلم افتخار شدهاند.
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