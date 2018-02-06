نخستین بخش دیالیز نیروهای مسلح استان فارس در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش با دارا بودن هفت تخت دیالیز، در سومین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد.

مدیر اداری مالی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گشایش این بخش ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، افزود: افتتاح بخش دیالیز در این بیمارستان، یک اقدام شایسته درمانی برای خانواده های نیروهای مسلح و مردم استان، به شمار می رود.

دکتر «حسین درویشی بهلولی»، با اشاره به دیالیز و نارسایی کلیه، به عنوان یکی از معضلات دنیای امروز و کشور، گفت: نکته مهم در این خصوص این است که در کنار توسعه خدمات درمانی، خدمات پیشگیرانه را نیز توسعه دهیم.

رئیس اداره بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با گرامیداشت دهه پرفروغ فجر، به محدودیت هایی که در بخش دانشگاهی برای ارائه خدمت وجود دارد اشاره کرده و گفت: از چندی قبل تصمیم گرفته شد که ظرفیت های بخش غیر دانشگاهی، علاوه بر بخش خیریه مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر داوود حدادی افزود: بخش دیالیز بیمارستان ۵۷۶ منطقه ای ارتش، با هفت تخت دیالیز، ظرفیت انجام ۳۰۰ تا ۳۵۰سیکل دیالیز در ماه را دارد و هر گونه خدمات برای انجام دیالیز بیماران در این مرکز، به صورت رایگان ارایه می شود.

او خدمت به خانواده نیروهای مسلح را باعث مباهات و افتخار جامعه دانشگاهی دانسته و این اقدام را ادای دین کوچکی نسبت به خدمات شایان فعالان جان برکف نیروهای مسلح برشمرد.

دکتر حدادی ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکاران بخش دیالیز، در رسیدن به اهداف پیش بینی شده، موفقیت حاصل شود.

مشارکت ۴۵درصدی بخش دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه در خدمات دیالیز

رئیس اداره بیماران خاص دانشگاه، از میزان مشارکت ۴۵ درصدی بخش دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه در انجام خدمت رسانی به بیماران دیالیزی و تخت های بیمارستانی در استان فارس خبر داد و آن را یک پدیده کم نظیر در کشور معرفی کرد.

دکتر شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش نیز در افتتاحیه این بخش ضمن گرامیداشت دهه فجر و تقدیر از همکاری دانشگاه در راه اندازی این بخش، ابراز امیدواری کرد که با گسترش این همکاری ها، سایر بخش های بیمارستان نیز به صورت فعال تر در ارائه خدمت به خانواده نیروهای مسلح و عموم جامعه ارائه خدمت کنند.

این برنامه با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان، رئیس و معاون اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش و فرمانده ارتش در منطقه فارس، کهگیلویه و بویراحمد و مسئولان بیمارستان ۵۷۶ منطقه ای ارتش برگزار شد.