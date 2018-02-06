نمایشگاه کتاب« پیروزی انقلاب» در شفت برپا شد

زینب عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور گرامیداشت ایام الله دهه فجر و با توجه به رسالت اصلی نهاد کتابخانه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتابی در طول این ایام در کتابخانه های شهرستان شفت برپا شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه کتاب با عنوان «پیروزی انقلاب» در تمامی کتابخانه های شهری و روستایی شهرستان دایر شده است، گفت: در مجموع در تمام این کتابخانه ها بیش از ۲۰۰ جلد کتاب با موضوع انقلاب اسلامی در ابعاد و حوزه های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

رئیس کتابخانه های عمومی شفت بااشاره به اینکه این نمایشگاه از ۱۲ آبان تا پایان دهه مبارک فجر میزبان علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی است، گفت: علاقه مندان می تواند صبح ها ساعت ۸ تا ۱۴ و عصرها نیز از سعت ۱۵ تا ۱۸ برای بازدید از این نمایشگاه به کتابخانه های شهرستان مراجعه کنند.

وی همچنین در ادامه به سایر برنامه های این نهاد در ایام الله دهه فجر اشاره و تصریح کرد: برگزاری نشست های کتابخوان با موضوع انقلاب، برگزاری دو کارگاه آموزشی، قصه گویی برای کودکان، اعزام بانوان کتابخوان شفتی به نشست کتابخوان مدیران زن، بازدید از کتابخانه عمومی رشت، مسابقه کتابخوانی و نقاشی از جمله برنامه های این اداره در این ایام است.

عزیزپور ادامه داد: تلاش شده در برنامه ها به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و اشاعه اندیشه های امام و انقلاب بیش از سایر موارد توجه شود.