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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

فرماندار سلسله:

نبود راه دسترسی مناسب مانع توسعه در شهرستان سلسله شده است

نبود راه دسترسی مناسب مانع توسعه در شهرستان سلسله شده است

الشتر- فرماندار سلسله گفت: نبود راه دسترسی مناسب باعث شده که شاهد توسعه چشمگیری در شهرستان سلسله نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله فلاح نژاد صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه های راه سازی لرستان با اشاره به افتتاح ۵۵ کیلومتر چهارخطه در لرستان با حضور وزیر دادگستری اظهار داشت: ۱۲ کیلومتر از این پروژه که شامل کریدور غرب به جنوب می شود در شهرستان سلسله قرار دارد.

وی با بیان اینکه مساحت شهرستان سلسله ۱۵۰۰ کیلومتر و جمعیت آن ۷۵ هزار نفر است، تصریح کرد: شهرستان سلسله دارای قابلیت های کشاورزی، گردشگری و منابع غنی آب و خاک است.

فرماندار سلسله افزود: به دلیل اینکه این شهرستان تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است و در بن بست واقع بوده و راه ارتباطی مناسبی نداشته است، نتوانسته ایم از این ظرفیت های به خوبی بهره ببریم.

فلاح نژاد با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای اساسی و پیش شرط توسعه ایجاد راه دسترسی مناسب است، ادامه داد: اجرای پروژه چهارخطه خرم آباد- الشتر می تواند بخشی از این نیازها را برطرف کند.

کد مطلب 4220825

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