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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

۸۲۰ واحد مسکن مهر در لرستان افتتاح می‌شود

۸۲۰ واحد مسکن مهر در لرستان افتتاح می‌شود

الشتر- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از افتتاح ۸۲۰ واحد مسکن مهر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از  یک قطعه از کریدور غرب به جنوب حدفاصل خرم آباد- نورآباد اظهار داشت: طی امروز با حضور وزیر دادگستری ۸۲۰ واحد مسکن مهر در استان افتتاح می شود.

وی اعتبار هزینه شده برای افتتاح این تعداد واحد مسکن مهر را ۵۶ میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان همچنین با اشاره به کریدور شمال به جنوب کشور گفت: ۱۲۰ کیلومتر از این آزاد راه در لرستان واقع شده  که ۸۰ کیلومتر از آن در استان در دست احداث است.

علیخانی یادآور شد: امروز ۱۴۸ میلیارد تومان پروژه راه سازی در استان با حضور وزیر دادگستری افتتاح شد.

کد مطلب 4220831

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