به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و معاونت های مرتبط امروز سه شنبه در محل این دانشگاه امضا شد.

این تفاهم‌نامه همکاری در حوزه های مختلف علمی آموزشی و پژوهشی به امضای سردار ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، دکتر حبیبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دکتر بابلی معاون علمی و فناوری سپاه نبی اکرم (ص) رسید.

این تفاهم نامه بر توسعه همکاری های مشترک آموزشی فرهنگی و پژوهشی در سطح اساتید، دانشجویان و کارکنان تاکید دارد.