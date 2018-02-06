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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

صبح امروز امضا شد؛

تفاهم‌نامه علمی-آموزشی بین دانشگاه آزادکرمانشاه وسپاه نبی اکرم(ص)

تفاهم‌نامه علمی-آموزشی بین دانشگاه آزادکرمانشاه وسپاه نبی اکرم(ص)

کرمانشاه- با هدف همکاری در حوزه های علمی، پژوهشی و آموزشی، تفاهم‌نامه علمی-آموزشی بین دانشگاه آزاد کرمانشاه و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و معاونت های مرتبط  امروز سه شنبه در محل این دانشگاه امضا شد.

این تفاهم‌نامه همکاری در حوزه های مختلف علمی آموزشی و پژوهشی به امضای سردار ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، دکتر حبیبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دکتر بابلی معاون علمی و فناوری سپاه نبی اکرم (ص) رسید.

این تفاهم نامه بر توسعه همکاری های مشترک آموزشی فرهنگی و پژوهشی در سطح اساتید، دانشجویان و کارکنان تاکید دارد.

کد مطلب 4220836

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