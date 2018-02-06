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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

استاندار بوشهر:

پروژه آبرسانی جم در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد

پروژه آبرسانی جم در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: باید از همه توان و ظرفیت‌ها استفاده شود تا پروژه آبرسانی جم در سریع ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در بازدید از پروژه بزرگ آبرسانی جم اظهار داشت: این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کمبود منابع آبی یکی از چالش‌های مهم در شهرستان جم است.

وی خواستار پرهیز از ایجاد توقع بی‌جا در اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها شد و افزود: پروژه های عمرانی باید بر حسب برنامه ریزی دقیق انجام شود و از ایجاد انتظارات غیر واقعی خودداری کرد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه آبرسانی جم از اولویت‌های مهم استان و شهرستان جم است و همه باید تلاش کنند در سریع ترین زمان ممکن پروژه به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اجرای پروژه آبرسانی جم را از دغدغه‌های استان برشمرد و گفت: تکمیل این پروژه از اهمیت بسیار بالایی برای مردم برخوردار است.

مسعود نصوری با بیان اینکه برطرف کردن مشکلات آبرسانی مردم شهرستان جم از اولویت برنامه‌های شرکت آبفار است اظهار داشت: پروژه آبرسانی شهرستان جم با مشارکت وزارت نفت در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه شتاب بیشتر پروژه، مشکلات آب جم را در زمان کوتاه‌تری برطرف می‌کند تصریح کرد: وزارت نفت در تامین اعتبار پروژه همراهی بسیار خوبی دارد و پرداخت مطالبات پیمانکاران هم به‌روز شده است.

کد مطلب 4220837

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