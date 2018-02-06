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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان عنوان کرد:

احتمال بارش های خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان کرمان

احتمال بارش های خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان کرمان

کرمان - کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان از احتمال بارش های پراکنده و خفیف در برخی مناطق شمالی و غربی استان کرمان خبر داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صبح امروز کرمان به ۲.۵ درجه زیر صفر رسیده است، اظهار کرد: در بین مراکز استان ها شهرکرد به ۴.۴، زاهدان ۳.۲، ارومیه به ۴.۲ و بیرجند هم به ۲.۶ درجه زیر صفر رسیدند و صبح سردتری از کرمان داشتند.

وی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی از فردا ناپایداری های جوی بصورت افزایش ابر و بارشهای پراکنده و خفیف در برخی مناطق شمالی و غربی استان پیش بینی می شود.

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان یادآور شد: این سیستم ضعیف بوده و بارش های خفیفی به دنبال دارد.

کد مطلب 4220849

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