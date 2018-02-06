احتمال بارش های خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان کرمان

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صبح امروز کرمان به ۲.۵ درجه زیر صفر رسیده است، اظهار کرد: در بین مراکز استان ها شهرکرد به ۴.۴، زاهدان ۳.۲، ارومیه به ۴.۲ و بیرجند هم به ۲.۶ درجه زیر صفر رسیدند و صبح سردتری از کرمان داشتند.

وی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی از فردا ناپایداری های جوی بصورت افزایش ابر و بارشهای پراکنده و خفیف در برخی مناطق شمالی و غربی استان پیش بینی می شود.

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان یادآور شد: این سیستم ضعیف بوده و بارش های خفیفی به دنبال دارد.