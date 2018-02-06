۲ هنرمند صنایع دستی محمودآباد تکریم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین آیین نکوداشت هنرماه قصد دارد از دو استاد پیشکسوت صنایع دستی، "استاد کثیری" هنرمند رشته "منبت چوب" و «استاد موسوی» هنرمند رشته اصیل بومی مازندران حصیر بافی می پردازد.

برنامه نکوداشت هنرمندان صنایع دستی که با عنوان هنرماه برگزار می شود قصد دارد ضمن تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی و معرفی رشته های بومی و سنتی کشور قدم موثری در برای پویایی و اشائه این هنر- صنعت ملی بردارد.

پیش از این در برنامه مذکور، استاد قدم پور، محبی، شاه نظری، گلرد و توکل زاده به ترتیب هنرمندان پیشکسوت در رشته های گره چینی، سفال، نمد، لاک تراشی و تقدیر شد.

گفتنی است چهارمین آیین هنرماه پنچشنبه ۱۹ بهمن ماه سال جاری ساعت ۹ صبح در سالن الغدیر شهرستان محمود آباد برگزار می شود.