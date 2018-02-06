رشد کارویژه تخصصی واحدهای دانشگاه آزاد/ پایش زیرساختها

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و معاونت های مرتبط امضا شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در این مراسم با تاکید بر ضرورت بازنگری و پایش زیرساختهای موجود در دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: رویکرد کیفیت بخشی به جای کمیت زیرساختها با بازنگری، پایش و تخصصی سازی کارویژه برخی واحدها در استان کرمانشاه در دستور کار است.

دکتر محمد رضا حبیبی با تاکید بر اینکه تولید دانش در جامعه باید به تولید ثروت بیانجامد اظهار داشت: دانشگاه آزاد با توجه به همین سیاست هیچ واحدی را تعطیل نخواهد کرد، بلکه بر اساس نیازسنجی و بررسی های کارشناسی، کار ویژه این واحد ها با رویکرد تخصصی، تغییر خواهد کرد.

فهم مشترک میان دانشگاه آزاد و تفکر بسیجی برای تحقق پیشرفت پایدار

معاون علمی و پژوهشی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) نیز در این مراسم گفت: اکنون فهم مشترک بالایی میان دانشگاه آزاد اسلامی با تفکر بسیجی برای توسعه پایدار وجود دارد.

دکتر بابلی گفت: تفاهم نامه مشترک امروز در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و علمی مقدمه یک پیشرفت محتوایی در تولید علم خواهد بود.