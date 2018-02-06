تعطیلی واحدهای شستا با واگذاری از طریق آگهی روزنامه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه معرفی استانی برنامه ساماندهی شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که با حضور مدیرعامل این شرکت و فعالان بخش صنعت استان برگزار شد، اظهارداشت: این شرکت در نظر دارد با واگذاری برخی از شرکت های تابعه و با تمرکز بر چند پروژه بزرگ، به تعهد خود در قبال نگهداری و افزایش ارزش سهام سهامداران بپردازد.

وی با بیان اینکه قدم های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست ولی اگر اعتقاد داشته باشیم که این وضعیت به این دلیل ایجاد شده است که به بخش خصوصی میدان داده نشده، باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب شیوه هایی بکار گرفته شود که با استقبال بخش خصوصی مواجه شویم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت درصدد ایجاد مشوق برای حضور فعال بخش خصوصی است، ابراز داشت: جهت گیری های کلان کشور در راستای تقویت بخش خصوصی است.

وی حضور بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد کشور را یک ضرورت لازم برشمرد و اظهار داشت: در چند سال اخیر به ویژه در دولت تدبیر و امید به این نتیجه رسیده ایم که باید بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت های اقتصادی باشد و دولت در جهت جایگاه طراح استراتژی ها قرار گیرد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی امروز به شرایط کلان و بخشی به شرایط مدیریتی و اداره واحدهای اقتصادی باز می گردد، اظهارداشت: سابقه نشان می دهد که بخش خصوصی میزان زیاندهی کمتری داشته و واحدهایی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند عملکرد بهتری داشته اند.

وی با بیان اینکه تصمیم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در راستای واگذاری برخی از واحدها به بخش خصوصی کاری ارزشمند است، افزود: تجربه دو سه دهه واگذاری ها از طریق آگهی های روزنامه ای نشان داد که بعضا افرادی که علاقه مند به ورود به این صنعت هستند حضور می یابند ولی چون تجربه اداره صنعت را ندارند با مشکل مواجه و واحدها با تعطیلی روبرو می شود.

استاندار اصفهان گفت: به همین دلیل در این جلسه از افرادی دعوت شد که تجربه این کار را دارند و باید اتاق بازرگانی استان برای جلسات آتی با علاقمندان مشارکت در واگذاری ها، مذاکرات جدی تری داشته باشد و اطلاعات دقیق تری را در اختیار آنها قرار دهد تا واگذاری ها با آگاهی کافی انجام شود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.