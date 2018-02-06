رشد پیشنهادی درآمد شهرداری برای سال ۹۷ روشن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای شهر بندرعباس، فرزانه آرامش اظهار داشت: به نظر بنده بیشتر بودجه های نوشته شده خوش بینانه است که باید سناریوی احتمالی بر آن را بررسی کرد. این در حالی است که بطور معمول باید در بودجه نویسی احتیاط لازم صورت گیرد یعنی درآمدها کمتر و هزینه ها بیشتر باشد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس یاد آورشد: بهتر است یک رویکردی در بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد که به طور مثال می توان توجه به حوزه سلامت یا ایمن سازی و غیره اشاره کرد که بودجه ها هدفمند توزیع شود.

آرامش اضافه کرد: توجه به این امر لازمه اش، داشتن برنامه بلند مدت و میان مدت است که طی چند سال براساس اولویت های کاری و در راستای اجرای برنامه های شهرداری بودجه ها اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: روش بودجه نویسی در بودجه پیشنهادی صرفاً افزایشی است و در اغلب موارد جدای از اینکه در چه زمینه ای بوده ، نسبت به بودجه مصوب سال ۹۶ رشد داشته است.