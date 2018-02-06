به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های راهسازی لرستان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: خوشبختانه شاهد اجرای پروژه های مختلف زیر پرچم ولایت فقیه در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه باتوجه به گستردگی ایران اسلامی شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه راهسازی هستیم، تصریح کرد: دشمنان در پی این هستند که با استفاده از تحریم های اقتصادی ایران را در بن بست قرار دهند، باید با روحیه انقلابی در مقابل این تحریم ها ایستادگی کنیم.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه دشمن دنبال سیاه نمایی است و می خواهد دستاوردهای نظام را به حاشیه ببرد و احساس ضعف و ناامیدی را در بین مردم گسترش دهد، افزود: مردم و مسئولین با اتحاد خود نمی گذارند این اختلاف ایجاد شود، باید فرهنگ اتحاد و انسجام را در همه عرصه ها در دستور کار قرار دهیم.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: امروز در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم و روشنگری های انقلاب باعث شده مبارزه با استکبار در سطح جهان گسترده شود، باید با این روحیه انقلابی به سمت آرمان های انقلاب گام بردایم.