افتتاح کارگزاری تامین اجتماعی در غرب تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید حیدری در مراسم افتتاح کارگزاری ٢٢٧ گفت: برون‌سپاری امور بیمه‌ای و استفاده از خدمات کارگزاری‌های رسمی یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی سازمان تامین اجتماعی است و کارگزاری‌ها نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات و رضایتمندی مخاطبان دارند.

حیدری با اشاره به روند شکل‌گیری کارگزاری‌ها و تحولات سازمانی گفت: پس از برگزاری آزمون کارگزاری‌ها در خرداد ماه سال ١٣٨٤ و تاسیس ٢٠ کارگزاری پس از گذشت ١٢سال، خوشبختانه مسیر طی‌شده تحقق اهداف عالیه سازمان تامین اجتماعی را در پی داشته است.

وی پلاک‌برداری و کشف کارگاه‌های جدید را توسط کارگزاری‌ها یکی از نکات برجسته در راستای عملکرد آنها برشمرد و افزود: این عوامل علاوه بر تحت پوشش قرار دادن کارگران، افزایش منابع سازمان را نیز در پی دارد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به عملکرد ٢٢ کارگزاری در سطح اداره کل غرب تهران بزرگ گفت: طی ٩ ماه سال جاری، بیش از ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار دفاتر درمانی چاپ، تعویض یا تامین اعتبار شده است.

وی در خصوص بازاریابی بیمه‌ای توسط کارگزاری‌های غرب تهران بزرگ گفت: بر اساس بازاریابی بیمه‌ای انجام گرفته طی ٩ ماه سال جاری؛ ٢٣ هزار و ١٨٤ نفر تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد و اختیاری قرار گرفتند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در خصوص عملکرد کارگزاری‌ها نسبت به شناسایی کارگاه‌های فاقد کد کارگاهی گفت: بر اساس بازرسی انجام‌شده از کارگاه‌های ناشناخته و پلاک‌برداری آنها که منجر به تخصیص کد کارگاهی در سطح شعب غرب تهران بزرگ شد، ٥ هزار و ٦٠٠ کارگاه شناسایی و کد کارگاهی دریافت کردند.